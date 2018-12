Stunt-Men zollen „Super Smash Bros.“ ihren Tribut

Sie haben in Filmen und Serien wie „Avengers: Endgame“, „Avengers Infinity War“, „Godzilla: King of Monsters“, „The Walking Dead“ oder „MacGyver“ für die nötige Action gesorgt, jetzt lassen es vier professionelle Stunt-Männer vor der Kamera von YouTuber und Filmemacher „The Legend of Micah“ alias Micah Moore so richtig krachen. Um neue Stunt-Choreographien zu erproben, schlüpfen sie in einer Hommage an Nintendos neues Switch-Prügelspiel „Super Smash Bros. Ultimate“ in die Rollen bekannter Videospielhelden wie Super Mario und Link.