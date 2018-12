Prügel-Epos „Super Smash Bros. Ultimate“ im Test

Einzelspielerkampagne als Einstieg

Glücklicherweise erschlägt „Super Smash Bros. Ultimate“ den Spieler nicht von Beginn an mit dieser Fülle an Inhalten, sondern lässt ihn diese nach und nach in einer netten Singleplayer-Kampagne freischalten. Die Story funktioniert nach einem recht einfachen Muster: Alle Videospielhelden wurden von einer mysteriösen Macht gefangen, nur einer bleibt übrig um die anderen zu befreien. Die epische und actionreiche Inszenierung, viel spielerische Abwechslung in den einzelnen Stages der Kampagne und die Individualisierungsmöglichkeiten durch die vielen Power-ups sorgen dabei durchaus für Langzeitmotivation. Zudem hat man hier eine gute Balance gefunden, was die Dauer zwischen den einzelnen Freischaltungen angeht. Spielerischer Leerlauf hält sich in Grenzen, laufend kommt etwas Neues hinzu.