Rekord! Fallschirmsprung von 102-jähriger Uroma

Mit 102 Jahren in die Geschichtsbücher: Uroma Irene O‘Shea ist die wohl älteste Frau, die jemals einen Fallschirmsprung absolviert hat. Mit 220 Stundenkilometern stürzte sich die Seniorin bei einem Tandemsprung aus 4300 Metern in die Lüfte - und überbot damit sogar ihren eigenen Rekord! Denn ihren ersten Sprung wagte die Australierin 2016 an ihrem 100. Geburtstag. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video. Einfach eine coole Urgroßmutter!