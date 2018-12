Feuerwehrtaucher als Helden vom Wienfluss

Wie ist die Rettung der Arbeiter am 10. Juli in diesem Jahr rückblickend für Sie abgelaufen?

Ich erinnere mich, dass ich auf der Hinfahrt einen Stress hatte, die Ausrüstung anzulegen. Meine Kollegen und ich hatten einen Trockentauchanzug an und keine Sauerstoffflasche am Rücken. Mir wurde mitgeteilt, dass ich mich um eine Person kümmern soll, die nur provisorisch gesichert sei und von den Wassermassen davongerissen zu werden drohte. Meine Kollegen retteten die anderen zwei Arbeiter.