Heftiges Gewitter: Arbeiter aus Wienfluss gerettet

Die Feuerwehr sicherte zumindest zwei Arbeiter zunächst über Rettungsringe an Leinen. Der dritte dürfte sich an einem Mauerteil festgehalten haben. Gleichzeitig wurde zu jedem ein Einsatztaucher abgeseilt, der zusätzlichen Schutz gab. Ein Arbeiter wurde mit einem Seil aus dem Wasser gezogen, die anderen wurden mit Booten geborgen. Allen drei ging es gut, auch wenn sie nass waren. Die Arbeiter wurden aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Die Männer im Alter von 27, 38 und 59 Jahren waren leicht unterkühlt. „Wir haben sie aufgepäppelt und dann ins Spital gebracht“, so Andreas Huber von der Wiener Berufsrettung.