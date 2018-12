„Klassentreffen“ im Wiener Rathaus

Häupl: „Herr Strache soll sagen, was er will. Es ist mir wurscht.“

Ein großes Ärgernis der beiden SPÖ-Politiker: Heinz-Christian Strache und sein (historisch unglücklich gewählter) Begriff der „Wanderuniversität“ über die von George Soros gegründete CEU, die nach Wien übersiedelt. Ludwig hält die Aussage für „sehr missglückt“, Häupl (heute Präsident des Wissenschaftsfonds) wurde deutlicher: „Ich bin dafür gewesen, dass man dieser Uni intellektuelles Asyl gibt. Der Herr Strache soll sagen, was er will. Es ist mir wurscht.“