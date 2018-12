Kurz ersucht Opposition um „respektvolleren Ton“

Kurz wünscht sich „respektvolleren Ton“

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) antwortete ihm mit einer positiven Bilanz und erwähnte das „Ende der Schuldenpolitik“, die Entlastung kleiner Einkommen und der Familien sowie die Kassen- und Mindestsicherungsreformen -, teilte aber auch Tadel aus: Inhaltliche Debatten mit unterschiedlichen Zugängen wären bereichernd, aber er „würde schon ersuchen, respektvoll im Ton zu bleiben“. Motto seiner Politik sei, „dafür zu sorgen, dass Menschen, die arbeiten gehen, mehr zum Leben bleibt“. Dem Vorwurf der „sozialen Kälte“ hielt Kurz entgegen, dass „sozial nicht ist, was in Abhängigkeit hält, sondern das, was stark macht“.