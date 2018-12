Schadenersatzklage: FPÖ will 3,4 Mio. € vom Staat

So richtig kann die FPÖ offenbar nicht mit der Bundespräsidentenwahl 2016, in der ihr Kandidat Norbert Hofer unterlag, abschließen. Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, klagen die Freiheitlichen die Republik auf Schadenersatz. Sie wollen jene Kosten, die ihnen durch die Wiederholung der Stichwahl entstanden sind, zurückhaben. Zu dieser kam es freilich nur, weil die Blauen die erste Stichwahl erfolgreich angefochten hatten.