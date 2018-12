Polizei schnappte zwei Ladendiebe

Der aufmerksamen Mitarbeiterin eines Kaufhauses in Kittsee ist es zu verdanken, dass die Polizei ein gesuchtes Diebespärchen aus der Slowakei auf frischer Tat schnappen konnte. Der Mann und die Frau wurden bereits in ihrer Heimat per Haftbefehl gesucht. Jetzt sitzen sie in der Justizanstalt Eisenstadt.