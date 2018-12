Mord in Neuseeland: Polizei findet Frauenleiche

In Neuseeland steht ein Gewaltverbrechen an einer Rucksacktouristin offenbar unmittelbar vor der Aufklärung. Eine Woche nach dem Verschwinden der aus England stammenden Grace Millane (22) hat die Polizei in der Stadt Auckland eine Frauenleiche gefunden, bei der es sich wohl um die junge Frau handelt. „Wir gehen davon aus, dass es sich um Grace handelt“, erklärte Ermittler Scott Beard. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber noch nicht - diese soll erst am Montag erfolgen.