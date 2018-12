Dortmund feiert auf Schalke, Bayern in Torlaune

Burgstaller verletzt raus

In Gelsenkirchen gingen die Dortmunder bereits in der 7. Minute durch einen Kopfball von Thomas Delaney in Führung. Den Schalkern gelang in der 61. Minute durch einen nach Videobeweis verhängten Elfmeter von Daniel Caligiuri der Ausgleich, ehe Jadon Sancho in der 74. Minute für den Siegestreffer sorgte und den Treffer später seiner Großmutter widmete. Bei Schalke musste Guido Burgstaller in der 37. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, Alessandro Schöpf spielte durch.