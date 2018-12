Caps nach 5:0 gegen Zagreb neuer Tabellenführer

Die Caps waren mindestens eine Klasse stärker als die Kroaten und münzten ihre Überlegenheit im Finish des ersten Drittels in Tore um. Der Kanadier Vause traf da innerhalb von 88 Sekunden gleich dreimal. In der 27. Minute trug sich der Mann des Spiels ein weiteres Mal in die Schützenliste ein. Für den Schlusspunkt war Peter Schneider (52./PP) verantwortlich. Der Tabellenführer gewann zum achten Mal in Folge gegen die Zagreber Bären. In der Liga war es der vierte Heimsieg für die Capitals nacheinander. Nummer fünf können sie bereits am Samstag folgen lassen, wenn es neuerlich zu Hause gegen Dornbirn geht. Zagreb verlor zum siebenten Mal en suite in der Fremde.