Das große Rennen um die Merkel-Nachfolge

Annegret Kramp-Karrenbauer - die Sekretärin, die Chefin werden will

Annegret wer? Das war bis vor Kurzem außerhalb des Saarlandes die erste Frage, wenn der sperrige Name gefallen ist. Im Saarland war Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) nämlich von 2011 bis zum Februar 2018 Ministerpräsidentin. Die 56-jährige Mutter von drei Kindern will nun Nachfolgerin von Angela Merkel an der Spitze der CDU werden. Und später natürlich Kanzlerin. Doch wer ist die Frau mit dem unverkennbaren Auftreten? Bereits mit 18 Jahren trat die Saarländerin der CDU bei, 1999 kam sie in den Landtag, ab 2000 hatte sie verschiedene Ministerämter inne, ehe sie 2011 schließlich Ministerpräsidentin wurde. Als sie im vergangenen Februar zur CDU-Generalsekretärin gewählt wurde - übrigens mit fast 99 Prozent, so viel wie keiner vor ihr in der Geschichte der Union -, trat sie als Ministerpräsidentin zurück. Bereits vor einem Jahr wurde sie als ideale Nachfolgerin für Merkel gehandelt - in eine Umfrage im Dezember 2017 sprachen sich 45 Prozent der CDU-Mitglieder für sie als Parteichefin aus. Annegret Kramp-Karrenbauer - sie ist studierte Juristin und Politikwissenschaftlerin - gilt als enge Vertraute von Merkel. So wie diese einst von Helmut Kohl zur CDU geholt wurde, war es die Kanzlerin, die die Saarländerin als CDU-Generalsekretärin vorgeschlagen hatte. Jetzt könnte sich die Geschichte wiederholen: Merkel löste Kohl ab, am Freitag könnte Kramp-Karrenbauer Merkel beerben.