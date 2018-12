Pele lästert: „Messi hat nur eine Fähigkeit“

„Wie kann man einen Vergleich anstellen zwischen jemandem, der den Ball gut köpft, mit links und mit rechts abschließen kann und jemandem, der nur mit einem Bein schießen kann“, fragt Pele und stellt damit den Vergleich zwischen seinem Können als Aktiver und Lionel Messi an. Denn der Barca-Star, so der Brasilianer weiter, „hat eben nur diese eine Fähigkeit und er kann den Ball nicht gut köpfen“. Um sich also mit dem jungen Pele messen zu können, würde es jemanden brauchen, der „gut mit links und rechts schießen kann und Kopfballtore erzielt.“