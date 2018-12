Quoten-Hit Marcel greift nach seinem 60. Sieg

Val d’Isère, der traditionelle Weltcup-Ort in den französischen Alpen, in dem Marcel Hirscher das Siegen „lernte“. Mit dem Triumph im Riesentorlauf auf der legendären „Face de Bellevarde“ am 13. Dezember 2009 vor Massimiliano Blardone und Benjamin Raich ging ein Ski-Stern auf, der nach wie vor hell leuchtet. Und dessen unglaubliche Karriere bisher auch in beeindruckenden Zahlen abzulesen ist: Marcel, der absolute Quoten-Hit!