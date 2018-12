Flaute bei Handy und Auto: Chipbranche unter Druck

Beim langfristigen Branchenausblick sind sich Experten noch nicht einig. Dafür sind die Auswirkungen der weltweiten Handelsstreitigkeiten zu unklar. „Es gibt Absatzprobleme bei den Luxus-Smartphones und Gegenwind in der Auto- und Industriebranche“, sagt Analyst Campling. Dem Trend stellt sich bisher nur Dialog Semiconductor entgegen. Der deutsch-britische Chipentwickler reduzierte zuletzt mit einem 600-Millionen-Dollar-Deal (525,90 Millionen Euro) seine Abhängigkeit von Apple, was an der Börse positiv aufgenommen wurde. In den vergangenen sechs Monaten legte das Papier fast 55 Prozent zu.