Brutale Prügeleien von Polizei und „Gelbwesten“

65.000 Sicherheitskräfte am kommenden Wochenende im Einsatz

Nach den schweren Ausschreitungen stockt Frankreich seine Polizeikräfte jedenfalls ordentlich auf. Innenminister Christophe Castaner kündigte am Dienstag in Paris die Mobilisierung von landesweit mehr als 65.000 Sicherheitskräften für den kommenden Samstag an. Am vergangenen Wochenende - an dem es Hunderte Festnahmen und Verletzte gab - waren in Paris knapp 5000 Polizisten im Einsatz. Es war der dritte Samstag in Folge, an denen die „Gelbwesten“ protestierten.