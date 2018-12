Paris stockt Polizei für „Gelbwesten“-Demos auf

Frankreich stockt nach den schweren Ausschreitungen bei Protesten der „Gelbwesten“ vom Wochenende - krone.at berichtete - seine Polizeikräfte auf. Innenminister Christophe Castaner kündigte am Dienstag in Paris die Mobilisierung von landesweit mehr als 65.000 Sicherheitskräften für den kommenden Samstag an. Dann werden in der Hauptstadt und an anderen Orten neue Demonstrationen erwartet.