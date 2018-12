Männer vergaßen Rucksack mit Falschgeld und Pässen

Einen Rucksack, in dem sich 60 Stück 50-Euro-Falschgeldnoten befanden, vergaßen zwei Pakistani (39, 40) in einem Zug auf dem Weg von Wien nach Salzburg. In der Mozartstadt fiel der Rucksack beim Reinigen des Zuges auf. Die ÖBB sammeln alle Fundstücke aus den Zügen und geben sie einmal pro Woche ab. Erst am Fundamt sahen Mitarbeiter nach, was sich im Rucksack befindet. Sie entdeckten die Blüten und die zwei Pässe der Pakistani. Die Polizei stellte das Falschgeld sicher. Einer der Männer wurde bereits festgenommen, der zweite ist noch flüchtig. Woher die Blüten stammen ist noch unklar. Sie waren auf jeden Fall von schlechter Qualität.