Was sagt Energetiker zu 95.000-Euro-„Schutzring“?

Der Skandal rund um das Bauprojekt Krankenhaus Nord in Wien hat bekanntlich viele Facetten, die seit dem Sommer von der Untersuchungskommission kritisch beäugt werden. Einen ganz besonderen Stellenwert genießt dabei die Zahlung von 95.000 Euro Steuergeld an einen Energetiker, der einen „Schutzring“ um das Gebäude errichten hätte sollen. Der Ex-Autohändler und NLP-Trainer Christoph Fasching wird am Dienstag vor die Kommission zitiert.