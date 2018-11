„Goldenes Brett“ für KH-Nord-Energetiker

95.000 Euro Steuergeld floss in das Wiener Krankenhaus Nord, damit ein Esoteriker einen „energetischen Schutzring“ um die Baustelle legen kann - die „Krone“ deckte den Schwindel im März auf. Jetzt werden die Beteiligten mit dem „Goldenen Brett vorm Kopf“ belohnt. Der Satirepreis für den „größten antiwissenschaftlichen Unfug des Jahres“ ist am Mittwoch parallel in Wien und Hamburg verliehen worden.