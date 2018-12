Ukraine-Krise: Vierer-Gespräch soll Lösung bringen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin wollen die jüngste Eskalation zwischen Russland und der Ukraine im sogenannten Normandie-Format behandeln. Das Thema stand neben der Lage in Syrien im Mittelpunkt eines Gesprächs von Merkel mit Putin am Rande des G20-Gipfels am Samstag.