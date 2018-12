Salzburg-Coach Rose glaubt nicht an Winter-Abgänge

Mit dem Heim-1:0 am Donnerstag gegen RB Leipzig hat Red Bull Salzburg in der Europa League Gruppenplatz eins fixiert und damit die Hoffnung auf einen ähnlichen Erfolgslauf wie in der vergangenen Saison genährt. Damals stießen die „Bullen“ bis ins Semifinale vor, Ähnliches traut Trainer Marco Rose seinem Team auch im kommenden Frühjahr zu.