„Bloß nicht er“ - Bickels Fehde in der Heimat

Auch an so seltenen Jubeltagen wie gestern in Moskau ist Grün-Weiß vor Störfeuern nicht gefeit. So wirft die Plattform „Addendum“ Rapids Bossen Michael Krammer und Christoph Peschek, die sich über einseitige Beiträge beschwert hatten, eine versuchte Einmischung beim TV-Sender Sky vor. Und in der Schweiz wird Fredy Bickel von mehreren Zeitungen als geeigneter Kandidat für den Manager-Posten beim Nationalteam gehandelt.