Prominente solidarisieren sich mit „Gelben Westen“

Macrons Entgegenkommen reicht „Gelben Westen“ nicht

Präsident Macron reagierte am Dienstag auf die Proteste und kündigte an, dass die Steuern auf Benzin und Diesel künftig an die Entwicklung des Weltmarktpreises für Öl gekoppelt werden, damit die Bürger nicht zu stark belastet würden. Premierminister Edouard Philippe verteidigte am Mittwoch die Maßnahmen und nannte sie im Interview mit dem TV-Sender BFMTV „entschlossen“ und „vernünftig“. Gleichzeitig kündigte er an, „Gelbe Westen“ empfangen zu wollen, wenn es eine repräsentative Delegation gebe.