Feuerwehrmänner protestieren nun auch

Hunderte Mitglieder der „Pompiers“ marschierten am Dienstag durch die Straßen der südostfranzösischen Metropole und hielten neben Transparenten mit der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen auch Bengalische Feuer in die Höhe. Die extreme Dürre in diesem Jahr hat laut einem Gewerkschaftsvertreter zu einer Zunahme von Feuerwehreinsätzen um 18 Prozent geführt. Die vorschriftsmäßige Anzahl an Einsatzkräften sei aber bei Weitem nicht erreicht, heißt es. Im Vergleich zu den Kameraden in anderen Metropolen sei zudem die Entlohnung viel schlechter.