„Deutsche Marine ins Schwarze Meer entsenden!“

Um den eskalierenden Streit zwischen Russland und der Ukraine zu entschärfen, hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, am Mittwoch gefordert, die deutsche Marine ins Schwarze Meer zu entsenden. Dies könne „zu einer Deeskalation der Lage beitragen und Russlands Brutalität vor der Halbinsel Krim stoppen. Deutschland muss Russlands Präsident Putin endlich in die Schranken weisen“, sagte der Diplomat im Deutschlandfunk.