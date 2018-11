Vier neue Einsatzteams für noch bessere Versorgung

Bei einem Lokalaugenschein in der Rotkreuz-Stelle in Eisenstadt fragten Landesrat Hans Peter Doskozil und Landesvize Johann Tschürtz bei den Rettern nach, wo der Schuh drückt und wo eventuell noch Hilfe vom Land notwendig ist. Die vier neuen Teams samt Fahrzeugen sind aber bereits in den Bezirken Eisenstadt, Oberpullendorf, Güssing und Neusiedl im Einsatz.