Mick Schumacher steigt in die Formel 2 auf

Das Potenzial von Schumacher jr. hat auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff (oben im Bild mit Schumacher Jr.) längst erkannt. „Er hat gezeigt, was in ihm steckt und dass er ein Großer in unserem Sport werden kann“, erklärte der Österreicher. Das will Mick Schumacher 2019 erstmal in der Formel 2 unter Beweis stellen. Und danach auch in der Formel 1.