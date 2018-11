Training in Südafrika! „Krone“ bei Distelberger

Hier, rund 50 km von Kapstadt entfernt, bereitet sich Distelberger zum dritten Mal fuer die neue Saison vor. Zweieinhalb Wochen trainiert er hier. Auch schon die Hallen-Saison vor Augen, wo Anfang Maerz 2019 die EM in Glasgow steigt. Ab kommendem Wochenende wird auch Ivona Dadic, Oesterreichs Vize-Weltmeisterin im Hallen-Fuenfkampf und ueberragende Siebenkaempferin, mit der Trainingsgruppe von Philipp Unfried wieder in Stellenbosch trainieren. Viele deutsche Stars - am Dienstag stoesst eine 20-koepfige Gruppe hinzu - nutzen die guten Bedingungen am anderen Ende der Welt. Waehrend der Winter in Europa Einzug haelt, gibt es hier fast immer strahlend blauen Himmel im suedafrikanischen Sommer. Bewoelkte Tage, die fuer Mitte der Woche angesagt sind, sind die Raritaet.