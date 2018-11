Hunderte Migranten wollten US-Grenze stürmen

Derzeit befinden sich rund 7400 Migranten in den beiden Grenzstädten Tijuana und Mexicali. Sie fordern, in die USA eingelassen zu werden. In der Migranten-Karawane seien derzeit insgesamt etwa 8200 Flüchtlinge im mexikanischen Staatsgebiet unterwegs. Die Situation hatte sich in den vergangenen Tagen immer mehr angespannt - es kam zu Protesten an der Grenze, das US-Militär hielt eine Übung mit schwer bewaffneten Soldaten ab.