Infostand der Identitären als Demo „getarnt“

Die Identitäre Bewegung nutzte am vergangenen Samstag den vorweihnachtlichen Trubel in der Grazer Innenstadt als Bühne. Die rechten Aktivisten bauten in der Herrengasse einen Infostand auf und verteilten Flyer. Eine Gegendemonstration und ein Polizeieinsatz waren die Folge. Die Ereignisse werfen Fragen auf.