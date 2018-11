Mordversuch mit Kabel: Wollte Partnerin erdrosseln

Aufrechter Haftbefehl gegen Verdächtigen

Die Wiener Polizisten leiteten eine Sofortfahndung ein. Nur rund eine Stunde später kam ihnen der Zufall in Gestalt niederösterreichischer Kollegen zu Hilfe: Beamte in Bruck an der Leitha hielten den Wagen des 55-Jährigen für eine Routinekontrolle an. Da kam zunächst heraus, dass nach dem Mann wegen verschiedener Eigentumsdelikte wie Veruntreuung und Diebstahl bereits seit 2017 per Haftbefehl gefahndet worden war. Dann stellten die Polizisten fest, dass auch der Wagen, mit dem er gerade angehalten worden war, als gestohlen gemeldet war.