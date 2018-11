Rapid droht eine ungemütliche Hauptversammlung

„Was am Montag passiert, ist mir jetzt egal.“ Sportchef Bickel kann es ohnehin nicht mehr beeinflussen. Denn am Montag steigt Rapids Hauptversammlung, muss die Klub-Führung vor den Mitgliedern Stellung beziehen. Ein Sieg am Samstag (17 Uhr) gegen den LASK könnte das zu erwartende Gewitter zumindest etwas abschwächen.