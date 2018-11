Panik in US-Kaufhaus nach Schüssen am Black Friday

Schüsse am Schnäppchentag Black Friday haben in einem US-Einkaufszentrum für Panik gesorgt. Bei einem Streit in der Shoppingmall von Elizabeth im US-Staat New Jersey erlitt ein Mann Schussverletzungen am Handgelenk, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Hintergründe sind noch unklar, doch ließ die Polizei das gesamte Zentrum vorsorglich evakuieren.