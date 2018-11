Irres Video: Tevez rettet Boca-Fan vor Polizei

Es ist das Spiel der Spiele - zumindest im argentinischen Fußball. Das Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den Erzrivalen River Plate und Boca Juniors stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Am Samstag (21 Uhr MEZ) wird in Buenos Aires mehr als nur der Sieger des wichtigsten südamerikanischen Klubbewerbes gekürt. Und das zeigte sich schon im Training. Mehr als 50.000 Fans feuerten ihre Boca Juniors an. Einer davon schaffte es sogar aufs Feld. Die Polizei reagierte blitzschnell und mit voller Härte, aber dann kam Superstar Carlos Tevez (siehe Video oben). Der ehemalige Juve-Stürmer rettet den Flitzer, der sein Glück danach gar nicht fassen konnte.