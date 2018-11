River Plate erkämpft Remis bei Boca Juniors

River Plate hat mit einem 2:2 im Final-Hinspiel der Copa Libertadores ein Unentschieden beim Erzrivalen Boca Juniors erreicht. In einem packenden Duell der beiden Traditionsvereine im berühmten Stadion „La Bombonera“ in Buenos Aires gingen die Gastgeber am Sonntag durch Ramon Abila (33.) und Darío Benedetto (46.) zweimal in Führung. River Plate glich aber durch Lucas Pratto (35.) und ein Eigentor von Carlos Izquierdoz (61.) jeweils aus.