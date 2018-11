14-Jährige angefahren: Autolenker in Graz flüchtet

Der Vorfall, der sich bereits am Montag ereignete, wurde erst jetzt bekannt. Gegen 17.15 Uhr überquerte eine 14-jährige Grazerin den Schutzweg an der Kreuzung Kapellenstraße und Siebenundvierzigergasse. Plötzlich näherte sich ein unbekannter, mittelgroßer, dunkler Pkw und streifte sie am linken Knie. Ihr linker Fuß wurde vom rechten Hinterrad überrollt.