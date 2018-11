Mit großen Brüdern und Schwestern geht’s leichter

„Mir geht es so gut, ich wollte der Gesellschaft gerne etwas zurückgeben“, beschreibt Aline ihre Motivation, als sogenannte Mentorin bei Big Brothers Big Sisters tätig zu sein, „ich entdecke dadurch so viele neue Perspektiven und lerne die Welt mit neuen Augen zu betrachten!“ Ihr Schützling Marina wohnt mit ihren drei Geschwistern und ihrer Mutter in Wien-Favoriten und freut sich über diese exklusive Aufmerksamkeit und die gemeinsame Freizeit. Beide treffen einander jede Woche für ein bis zwei Stunden für gemeinsame Aktivitäten. „Das kann Radfahren ebenso sein, wie sich bei diversen Spielen auszutauschen. Wichtig ist, dass die Interessen übereinstimmen“, betont Sarah Straub, stv. Geschäftsführerin von Big Brothers Big Sisters im Gespräch.