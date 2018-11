Astronomen entdecken Zwilling unserer Sonne

Hat der Sonnenzwilling auch eine Erde?

Mit etwas Glück besitze HD186302 in der sogenannten habitablen Zone, in der flüssiges Wasser auf dem Planeten - und damit eine Grundvoraussetzung für Leben so wie wir es kennen - möglich wäre, sogar einen erdähnlichen Planeten. “Dann könnte ein Traum in Erfüllung gehen: Eine Erde 2.0, die um eine Sonne 2.0 kreist", sagt Vardan Adibekyan. Er und sein Team wollen deshalb mithilfe von Teleskopen der Europäischen Südsternwarte ESO nach Planeten um den Sonnenzwilling suchen.