Geldwäscher versteckt 350.000 € - in Waschmaschine

Wo versteckt man „gewaschenes“ Geld? Na klar, in der Waschmaschine! In einem Haus in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam haben Kriminalisten 350.000 Euro an eben diesem naheliegenden Ort entdeckt. Ein 24-jähriger Mann, der in der Wohnung angetroffen worden war, wurde unter dem Verdacht der Geldwäsche festgenommen.