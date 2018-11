Kubica-Comeback: F1-Pilot Sirotkin schäumt

Unterdessen ließ Kubicas Papa Artur polnische Zeitungen wissen: „Alles deutet darauf hin, dass Robert zurückkehrt.“ Sein Sohn galt bis zu seinem schweren Rallye-Unfall im Februar 2011 als kommende Weltmeister-Hoffnung in der Formel 1. Der Krakauer war 2006 von BMW-Sauber engagiert worden und hatte 2008 in Kanada seinen einzigen Grand-Prix-Sieg gefeiert. Zur Saison 2010 wechselte er zu Renault. Anfang 2011 verunglückte er bei einer Rallye in Italien schwer und zog sich dabei eine Handverletzung zu, die ihn bis heute einschränkt.