Alonso-Bolide erhält für Abschied Sonderlackierung

Fernando Alonso wird sein Abschiedswochenende in der Formel 1 in einem Unikat bestreiten. Der Wagen des 37-Jährigen hat eine Sonderlackierung erhalten. Den orangenen McLaren-MCL33 mit der Startnummer 14 zieren zusätzlich ein roter und ein blauer Streifen auf beiden Seiten im hinteren Fahrzeugbereich in Anlehnung an das Rot der spanischen und Blau der asturischen Flagge - Alonso stammt aus Oviedo.