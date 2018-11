Gedenken an die Opfer der Maidan-Proteste

In der Ukraine hat die Staatsführung an den Beginn der prowestlichen Proteste vor fünf Jahren erinnert und der Opfer gedacht. Präsident Petro Poroschenko stellte mit seiner Ehefrau Marina an der provisorischen Gedenkstätte in der Hauptstadt Kiew Windlichter auf, wie das Präsidialamt am Mittwoch mitteilte.