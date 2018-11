Antisemitismus-Gipfel: Kurz pocht auf EU-Erklärung

Am Mittwoch sind hochrangige Vertreter zur Antisemitismus-Konferenz im Bundeskanzleramt in Wien geladen. Sebastian Kurz drängte in seiner Rede die EU-Staaten zu einer einheitlichen Definition des Antisemitismus. Er hoffe sehr, dass diese Erklärung noch während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft gelingt, sagte der Bundeskanzler. Dies wäre ein „wichtiger Schritt“, damit Juden sicher in Europa leben können.