Tornado wirbelte in Italien Schiffscontainer auf

In Italien soll es in den vergangenen Tagen sogar mehrere Tornados gegeben haben. Betroffen waren die Regionen Kampanien, Kalabrien und Apulien. Italienische Medien berichteten, dass in der Stadt Roccabernarda ein Zug von den Gleisen gehoben wurde. Aufgewirbelte Gegenstände schlugen durch die Fenster der Waggone, zahlreiche Insassen wurden von Glassplittern getroffen und verletzt.