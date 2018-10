Mehrere Unwettertote, Verkehrschaos in Südtirol

Die schweren Unwetter in Italien haben am Montag mehrere Todesopfer gefordert: Zwei Personen starben südlich von Rom, als ein Baum auf ihr Auto fiel. In Terracina in der Region Latium, in Neapel und in Savona in Ligurien wurden insgesamt vier Menschen getötet. Eine weitere Person kam in Feltre in der Dolomiten-Provinz Belluno ums Leben. Auf dem Brenner führten zuerst eine Total- und dann Teilsperren der Straßen zu einem Verkehrschaos, das sich erst langsam wieder auflöste.