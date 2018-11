Zahl der Malaria-Fälle weltweit wieder im Steigen

90 Prozent aller Fälle in Afrika

Die Zahl der registrierten Malaria-Erkrankungen stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um gut zwei Millionen auf 219 Millionen Fälle an, wie aus dem neuen Welt-Malaria-Bericht der WHO hervorgeht. Gut 90 Prozent aller Malaria-Fälle ereignen sich in Afrika. Mehrere Hunderttausend Menschen sterben jährlich an der Krankheit.