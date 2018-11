Paris hält an höherer Steuer für Treibstoffe fest

Trotz Massenprotesten will die Regierung in Paris an der höheren Treibstoffsteuer festhalten. Die Regierung habe „die Wut, das Leid, die Perspektivlosigkeit“ erkannt, ihr Kurs sei aber „gut - und wir werden ihn halten“, sagte Premierminister Edouard Philippe am Sonntagabend im Fernsehsender France 2 zu den Protestaktionen der Bewegung „Gelbe Westen“.