Mazedoniens Ex-Premier nach Ungarn geflohen

In einer Stellungnahme am Mittwochnachmittag erklärte das Büro von Ministerpräsident Orban, dass sich sein Land „keineswegs in die internen Angelegenheiten eines befreundeten Staates einmischen“ wolle. Die Asyl-Entscheidung werde „einzig und alleine auf juristischer Grundlage“ fallen. Unterschiedlichen Berichten in mazedonischen Medien zufolge residiert Gruevski derzeit in einem Luxushotel in der Budapester Innenstadt und wartet auf eine Entscheidung in seinem Asylverfahren.